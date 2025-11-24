Alphabet ein Muss? | Tesla will Chip-Gigant werden, Eli Lilly im One-Billion Dollar Club & Bayer
|12:01
|Prediction: Alphabet Stock Will Soar Over the Next 10 Years. Here's 1 Reason Why.
|11:58
|Alphabet: Citizens bestätigt "Market Outperform" - Waymo als zentraler Wachstumstreiber
|11:54
|Citizen analyst reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
|11:54
|11:42
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Rise As Fed Hints At Possibility Of December Cut - Pony AI, Alphabet, Zoom In Focus
|11:58
|Bayer: Hoffnung trotz Altlasten - Aktie nimmt Widerstand ins Visier
|11:54
|11:50
|Bayer feiert Studienerfolge mit dem Gerinnungshemmer Asundexian und treibt dait den Aktienkurs sichtlich in die Höhe
Rund zwei Jahre ist es her, dass Bayer enttäuschende Forschungsergebnisse rund um den Wirkstoff Asundexian meldete und damit die Angst vor der Patentklippe wahrscheinlich auf den Höhepunkt beförderte....
|11:39
|Bayer AG: Asundexian-Erfolg stärkt die Erholung der Produktpipeline - HALTEN.
Bayers experimentelles Schlaganfallmedikament Asundexian lieferte positive Ergebnisse in der Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE, indem es rekurrente ischämische Schlaganfälle verringerte, ohne das Risiko...
|11:35
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für...
|11:58
|Lilly becomes first $1trn+ pharma company
|11:54
|01:31
|Billionaire Stanley Druckenmiller Dropped Nvidia, Palantir, and Eli Lilly Over the Past Year and Just Bought the 2 Cheapest Magnificent Seven Stocks.
|So
|Eli Lilly Reaches $1 Trillion Valuation
|So
|Lilly becomes first drugmaker to hit $1 trillion valuation on weight-loss demand
|11:54
|11:31
|Safe, Routine, Ready: Does That Spell the End for Tesla's Run-Up?
|10:01
|I Would Buy Tesla Stock at This Price
|09:55
|Nach dem 1-Billion-Dollar-Gehaltspaket: Elon Musk kündigt an, dass der Optimus-Roboter "die Armut beseitigen" werde
|09:55
|BYD: Mega-Fabrik stellt sogar Teslas Werk in Austin in den Schatten, wie Satellitenbilder offenbaren
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|265,60
|+2,09 %
|BAYER AG
|30,340
|+9,99 %
|ELI LILLY AND COMPANY
|918,20
|-0,25 %
|TESLA INC
|344,90
|+1,68 %