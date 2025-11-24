EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramme

All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2025 / 12:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

20. Zwischenmeldung

Filderstadt, 24. November 2025 - Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 4.578 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs

in EUR 17.11.2025 828 40,53720 18.11.2025 800 39,75000 19.11.2025 1.000 39,00000 20.11.2025 1.000 38,60000 21.11.2025 950 38,40000

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 38.418 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).