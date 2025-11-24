Dass im deutsche Krankenversicherungssystem Milliardenlöcher klaffen, war bekannt. Doch die Briefe, die derzeit Millionen Versicherten ins Haus flattern, übertreffen die schlimmsten Befürchtungen. Die Gesetzlichen Krankenkassen schlagen schon seit Monaten Alarm. Nach ihren Berechnungen fehlen dem System im kommenden Jahr bis zu sechs Milliarden Euro in der Kranken- und Pflegeversicherung. Das Resultat werden dramatisch steigende Zusatzbeiträge sein, ...

