Die Aktie des Rüstungskonzerns Hensoldt befindet sich in einem starken Abwärtstrend. Am Montag verliert sie aktuell rund -3,1% und steht bei knapp 70 €. Hintergrund für die Rückgänge ist, dass ein Frieden in der Ukraine möglich ist. Wie sind die weiteren Aussichten? Möglicher Friedensplan liegt vor Seitdem die US-Regierung einen möglichen Friedensplan vorlegte, fand am Sonntag ein Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Europäern in Genf statt. ...

