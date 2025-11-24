Eigentlich sollte ein neues X-Feature Elon Musks Transparenzversprechen stützen. Stattdessen enthüllte es unangenehme Wahrheiten über führende Fürsprecher:innen von Donald Trumps Maga-Bewegung -Â und wurde schnell wieder abgeschaltet. Seit Multimilliardär Elon Musk im Oktober 2022 Twitter gekauft und später in X umbenannt hat, gab es schon einige umstrittene Änderungen auf der Plattform. So haben Nutzer:innen die Möglichkeit, die Postings von Accounts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n