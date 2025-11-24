Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5M2F9, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1404,67930, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ44A37, Wertpapier-Name: FaktL O.End Rheinme. 1252,305, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5YWW1, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1496,23999, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5LQQ2, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1452,54057, wurden aufgehoben: Datum Zeit Volumen Preis 24.11.2025 08:05:34 200 0,177 24.11.2025 08:05:39 400 4,28 24.11.2025 08:07:01 75 0,66 24.11.2025 08:07:23 2,280 0,64

