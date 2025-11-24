EQS-News: TRATON SE
Mit bewährtem Führungsteam in die Zukunft: TRATON GROUP verlängert Verträge von Dr. Jackstein und Modahl Nilsson
München, 24. November 2025 - Der Aufsichtsrat der TRATON GROUP hat bei seiner Sitzung am vergangenen Freitag zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Verträge von Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, sowie von Catharina Modahl Nilsson, verantwortlich für das Produktmanagement, wurden verlängert.
Hans Dieter Pötsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TRATON SE, erklärte dazu: "Um den eingeschlagenen Weg weiterhin voranzutreiben, haben wir uns entschieden, die Verträge von Catharina Modahl Nilsson und Dr. Michael Jackstein zu verlängern. Wir freuen uns, mit ihnen zwei so erfahrene Vorstandsmitglieder im Führungsteam der TRATON GROUP zu haben."
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
