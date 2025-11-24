Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta droht Ärger. Im Rahmen einer Klage eingereichte Akten sollen zeigen, dass Meta eine Studie zu psychischen Schäden bei der Nutzung seiner Produkte zurückgehalten hat. Was steckt dahinter? Im Jahr 2019 soll Facebook eine interne Studie initiiert haben, die unter dem Namen "Project Mercury" lief. Damit soll der Konzern, der jetzt Meta heißt und zu dem neben Facebook auch Instagram gehört, die Auswirkungen seiner ...

