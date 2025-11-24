Ubisoft beruhigt Anleger nach einem Buchhaltungsfehler mit frischem Geld von Tencent. Der Milliarden-Deal soll Schulden tilgen und den Konzern neu aufstellen.Ubisoft hat bestätigt, Umsätze aus einer Partnerschaft falsch nach internationalen Rechnungslegungsstandards verbucht zu haben. Die Wirtschaftsprüfer verlangten Korrekturen und verschoben die Anerkennung weiterer Erlöse aus einem Vertrag des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2026. Diese Änderungen führten dazu, dass Ubisoft zum 30. September gegen Kreditauflagen verstieß. Eigentlich wollte das Unternehmen seine Halbjahreszahlen am 13. November veröffentlichen. Stattdessen bat Ubisoft die Börse Euronext um einen Handelsstopp für Aktien …

