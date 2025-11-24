Hochgradige Gold- und Antimon-Gehalte in Australien machen dieses Unternehmen zu einem heißen Übernahmekandidaten!

Gold ist die größte offizielle Finanzreserve - erstmals seit Jahrzehnten über US-Staatsanleihen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten hat Gold als offizielle Finanzreserve den Wert der von ausländischen Notenbanken gehaltenen US-Staatsanleihen übertroffen! Die folgende Grafik zeigt eindrucksvoll, wie sich die globalen Goldreserven zum Marktpreis (grüne Linie) und die ausländischen offiziellen Bestände an US-Treasuries (blaue Linie) seit dem Jahr 2001 entwickelt haben.

Quelle: https://x.com/wmiddelkoop/status/1987233548433051893?s=46&t=K4NI2TiyBE7e89dPiP0RSw

Während die ausländischen US-Staatsanleihebestände von 2001 bis etwa 2013 stark anstiegen und auf ein Niveau von über 4 Billionen US-Dollar kletterten, stagnierte das Wachstum in den darauffolgenden Jahren. Insbesondere ab 2018 begann Gold, seinen relativen Wert kräftig zu steigern - getrieben durch geopolitische Unsicherheiten und die zunehmende Suche nach werthaltigen Alternativen zu US-Schuldtiteln, und hat damit und durch Zukäufe der Zentralbanken erstmals den Wert der US-Treasuries überholt.

Ein symbolträchtiger Wendepunkt im internationalen Finanzsystem! Diese Entwicklung unterstreicht eindeutig den Verlust an Vertrauen in den US-Dollar als alleinige Reservewährung und die Rückkehr von Gold als universellem Wert-Anker und sicherem Hafen!

Insbesondere Länder außerhalb des Westens, darunter China, Indien und Russland, haben ihre Goldkäufe deutlich erhöht. Um von dieser weiter andauernden Entwicklung zu profitieren, sollte man sich mit guten Unternehmen wie Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) beschäftigen. Denn dieses Unternehmen hat eigne Pfeile im Köcher…

Fury Gold Mines! Eine Multi - Millionen-Unzen Gold Plattform

Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) ist ein kanadisches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das seinen Fokus auf hochwertige Goldvorkommen in politisch stabilen Regionen Kanadas legt - insbesondere in der Region Eeyou-Istchee in der James Bay-Region in Québec und in der Kitikmeot-Region von Nunavut.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Gegründet wurde das Unternehmen in seiner heutigen Form im Oktober 2020 durch die Reorganisation von Auryn Resources Inc. und die Übernahme von Eastmain Resources. Fury positioniert sich als "multi-millionen-Unzen Gold-Platform".

Während viele Explorationsunternehmen "nur" Vorkommen definieren, geht Fury viel weiter, mit dem Ziel eine wirtschaftliche Produktion aufzubauen. Die aktuelle Wirtschaftlichkeitsstudie zeigt, dass allein schon das Eau Claire-Projekt ausreichend Potenzial besitzt, um eine eigenständige Mine zu betrieben, mit niedrigen Investitionskosten und somit schneller Amortisation.

Umfangreiches Projektportfolio liefert zahlreiche Chancen!

Eau Claire Projekt (Québec, James-Bay-Region): Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) besitzt eine 100%-Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Eau Claire, das sich über eine Fläche von mehr als 24.000 Hektar in der bergbaufreundlichen Region Eeyou-Istchee/James Bay (Québec) erstreckt. Eau Claire gehört zu den fünf bekannten Goldlagerstätten der Region - die größte davon ist die Éléonore-Mine von Newmont, die nur 57 Kilometer nördlich des Eau-Claire-Projekts liegt.

Fury veröffentlichte im September 2025 eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ("Preliminary Economic Assessment" - "PEA") mit einem Net Present Value von rund 554 Mio. CAD und einer interne Rendite("IRR") von 41% im Basisszenario, das heißt bei einem angenommenen Goldpreis von gerade einmal 2.400 USD je Unze Gold.

Quelle: Fury Gold Mines

Weitere Szenarien (HybridVerarbeitung oder Toll-Milling) zeigen sogar höhere Renditen - bis zu einer "IRR" von 84%!

Ein weiteres gigantisches Projekt ist das 100% eigene Committee Bay Projekt in Nunavut, Kanada. Das Projekt umfasst mehr als 238.000 Hektar entlang des Committee Bay Greenstone Belt - einer über 300 km langen geologischen Struktur mit außergewöhnlichem Goldpotenzial. Neben nachgewiesenen hochgradigen Goldressourcen in der Three Bluffs-Lagerstätte und einer bestehenden Explorationsinfrastruktur mit Bohranlagen sowie für Exploration nötige Geräte und sogar Camps liegt distriktweites Entdeckungspotenzial vor, über ein riesiges, noch untererforschtes Areal vor!

Mit dem Sakami-Projekt in Québec besitzt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) einen weiteren zentralen Wachstumstreiber im Québec-Portfolio. Es ergänzt das nahegelegene Eau-Claire-Projekt und bietet durch geologische Kontinuität und Infrastrukturzugang erhebliche Synergien. Mit der Bohrkampagne 2025 soll nicht nur die Größe und Qualität der bestehenden Ressourcen bestätigt werden, sondern auch neue hochgradige Entdeckungen gemacht werden, die den Gesamtwert des Unternehmens entsprechend erhöhen sollen.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Mit Kipawa & Zeus in der Provinz Québec hat sich Fury Gold (WKN: A2QFEP) obendrein noch ein Seltenerdmetalle-Projekte ins Portfolio geholt, die gerade in diesen Zeiten sehr große Aufmerksamkeit erfahren.

Die Kipawa- (68% Fury / 32% Investissement Québec) und Zeus-Projekte (100% Fury) umfassen gemeinsam rund 43 km². Beide liegen in einer Region mit guter Infrastruktur und Zugangsmöglichkeiten. Das Kipawa-Projekt beherbergt historische Reserven von 19,8 Mio. Tonnen mit 0,0411% Gesamt-Seltenerdoxid (TREO), insbesondere mit den strategisch wichtigen Elementen Terbium (Tb) und Dysprosium (Dy).

Die Mineralisierung tritt an der Oberfläche auf und ist tagebaufähig, was eine potenziell kostengünstige Förderung ermöglicht. Das Projekt liegt zudem in einem Komplex, der für seine hohe Konzentration seltener Erden bekannt ist!

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pea-committee-bay-and-the-rare-earths-project/

Fazit: Gold + seltene Erden-Metalle noch zum Discountpreis!

Gold ist nicht nur ein Edelmetall, sondern wird zunehmend eine Leitwährung mit Stabilität. Der Übergang von Papierwerten zu physischen Reserven markiert eine neue Phase der globalen Finanzordnung, und zwar eine, in der Gold seine historische Rolle als ultimative Reserve wieder einnimmt!

Allein der Nettobarwert von Eau Claire mit seinen rund 554 Mio. CAD übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von nur rund 100 Mio. CAD um ein Vielfaches. Hinzu und mehr als for free kommen noch die vielen anderen Projekte mit massivem Gold und Seltene Erden Potenzial.

Somit kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) ein äußerst vielversprechendes Investitionsvehicle mit einem gewaltigen Hebel auf den Gold-Preis sowie einer gehörigen Portion an Seltenen Erden-Potenzial ist!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: CA36117T1003