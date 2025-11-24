© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Nachdem die großen Coins in den vergangenen Wochen massiv unter Druck standen, verzeichnen Bitcoin, Ethereum und XRP nun leichte Zugewinne.Der Krypto-Markt zeigt am Montagmittag erste Zeichen einer Stabilisierung - doch die Marktstruktur bleibt brüchig, und Analysten mahnen zur Vorsicht. Bitcoin (BTC) notiert am Montagmittag bei 86.800 US-Dollar, rund 1 Prozent im Plus innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Wochensicht steht jedoch weiterhin ein deutliches Minus von über 9 Prozent. Damit wird die Verlustserie der letzten Woche vorerst pausiert - BTC hat seine längste Verlustserie seit 2024 verzeichnet. Marktdaten zeigen, dass die führende Kryptowährung im laufenden Quartal mit einem Verlust …