Die Digitale Rentenübersicht verfügt über ein neues Tool: Der Inflationsrechner unterstützt bei der Planung der Altersvorsorge. Das digitale Werkzeug hilft Nutzern, die Auswirkungen der Inflation auf ihre Altersvorsorge besser abschätzen zu können. Im Rahmen einer Evaluation der Digitalen Rentenübersicht haben Anwender den Wunsch nach einem Werkzeug geäußert, mit dem sich der Einfluss der Inflation auf die eigenen Altersvorsorgeansprüche besser abschätzen lässt. Die Inflation wirkt sich auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact