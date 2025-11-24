DJ Traton-CFO Jackstein erhält neuen Vertrag bis 2031
DOW JONES--Die Nutzfahrzeugholding Traton hat den Vertrag von CFO Michael Jackstein um fünf Jahre verlängert. Der Manager hat einen Vertrag bis April 2031 erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde Catharina Modahl Nilsson länger an das Unternehmen gebunden: Ihr Vertrag wurde bis April 2029 verlängert. Nilsson ist im Vorstand des Konzerns für das Produktmanagement zuständig.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 06:55 ET (11:55 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News