Der norwegische Gas- und Ölkonzern ist bisher vor allem in Nordeuropa und Großbritannien als Gaslieferant präsent. Jetzt hat der Konzern mit dem tschechischen Versorgungsunternehmen Pražská Plynárenská einen zehnjährigen Gasliefervertrag abgeschlossen. Die Belieferung des im Besitz der Stadt Prag befindlichen Versorgers hat dabei bereits begonnen. Die Erschließung des tschechischen Marktes ist für Equinor ein wichtiger Schritt, da sich die Norweger für die nächsten Jahre verstärkt Marktchancen in Mittel- und Südeuropa ausrechnen