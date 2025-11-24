Weltweite OECD-Regeln verpflichten künftig Krypto-Plattformen zur Meldung von Kundentransaktionen. Damit können Steuerbehörden überprüfen, ob Krypto-Gewinne ordnungsgemäß versteuert wurden. Mit dem Krypto-Meldepflichtgesetz - die Regierungsvorlage wurde am 20. November 2025 veröffentlicht - setzt Österreich die neuen Regeln per Gesetz um. Ab Anfang 2026 müssen Krypto-Plattformen die Meldepflichten erfüllen. Erste Kundendaten werden 2027 an Steuerbehörden ...

