Nach einer turbulenten Handelswoche startet die US-Börse eine starke Kehrtwende am Freitag. Laut mehreren Berichten erwägt die Trump-Administration, den Verkauf der neuen H200-KI-Chips nach China zu genehmigen. Ein gefundenes Fressen für die Bullen und die Jahresendrally. Anleger konnten in diesem Umfeld bereits satte Gewinn einstreichen. Die Hoffnung auf eine Genehmigung ließ die Nvidia-Aktie spürbar vom Tagestief nach oben drehen. Für einen positiven Schlusskurs reichte es am Ende jedoch nicht. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.