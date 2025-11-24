Nach einer turbulenten Handelswoche startet die US-Börse eine starke Kehrtwende am Freitag. Laut mehreren Berichten erwägt die Trump-Administration, den Verkauf der neuen H200-KI-Chips nach China zu genehmigen. Ein gefundenes Fressen für die Bullen und die Jahresendrally. Anleger konnten in diesem Umfeld bereits satte Gewinn einstreichen. Die Hoffnung auf eine Genehmigung ließ die Nvidia-Aktie spürbar vom Tagestief nach oben drehen. Für einen positiven Schlusskurs reichte es am Ende jedoch nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
