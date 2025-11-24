Elektroautos unterscheiden sich in ihren Einsatzmustern, den Jahresfahrleistungen und den einzelnen Streckenlängen pro Fahrt kaum noch von Verbrenner-Fahrzeugen, wie aus dem Ergebnisbericht der Studie Mobilität in Deutschland 2023 (MiD) hervorgeht, der nun vom Bundesverkehrsministerium vorgestellt werden. Die Daten der MiD zeigen: Während 2017 Elektroautos überwiegend für kurze Strecken genutzt wurden, hat sich das Verhalten geändert. "Heute liegt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.