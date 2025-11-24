NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC



ISIN: FR001400J770





