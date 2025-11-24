NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 143 auf 164 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen der Textilkette sollten ein robustes Schlussquartal 2025 belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Neben moderaten Fortschritten beim vergleichbaren Umsatzwachstum erwartet er einen deutlichen Anstieg der Bruttomargen. Dank der Ausgabendisziplin sollte die operative Ergebnismarge (Ebit) bei rund 9 Prozent liegen. Die Bemühungen der EU um ein faireres Wettbewerbsumfeld könnten zudem für bessere Aussichten im kommenden Jahr sorgen, was die ehrgeizige Bewertung rechtfertige./rob/gl/ag



ISIN: SE0000106270





