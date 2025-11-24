Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 24.11.25 | Überblick für KW 48

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 48/ 2025 (24.11.2025 - 28.11.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 47.222 248 Punkten. Der Index notierte damit 26 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 42 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab zu Wochenbeginn zunächst nach. Im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag gelang zunächst eine Stabilisierung, die Schwäche setzte sich im Handelsverlauf weiter fort. Es gelang den Bullen den Index zu stabilisieren und am Mittwochabend wieder aufwärtszuschieben. Das Kaufinteresse setzte sich am Donnerstag zunächst weiter fort. Das Tageshoch am Donnerstag wurde am frühen Abend abverkauft. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Es dauerte aber bis Freitagnachmittag bis den Bullen eine Stabilisierung gelang. Die Bullen konnten eine Entlastungsbewegung über die 46.200 Punkte abbilden, den Index aber nicht an dieser Marke festsetzen. Bis zum Wochenschluss bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der Dow Jones ging bei 46.284 Punkten aus dem Wochenhandel.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

? Drei Key Takeaways

Dow Jones weiterhin volatil: Die Range der letzten Woche lag erneut über dem Jahresdurchschnitt - die Marktteilnehmer bleiben nervös, was deutliche Schwankungen begünstigt.

Neutraler Trend mit leicht bullischer Chance: Erst ein Tagesschluss über der SMA20 im Daily würde das Chartbild klar aufhellen und den Weg Richtung Allzeithoch stärken.

Entscheidungsmarke bei 46.382 Punkten: Oberhalb bleibt die Erholung aktiv, darunter drohen erneute Abwärtsbewegungen mit Kurszielen bis in den Bereich um 45.550 Punkte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

