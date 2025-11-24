DAX Prognose für Montag, 24.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.011 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst erholen. Es ging bis knapp an die 23.200 Punkte-Marke. Die Gewinne wurden nachfolgend aber direkt wieder abgegeben. Es ging im Zuge dessen zurück an und unter die 23.000 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es gegen Mittag den Index zu stabilisieren und aufwärtszuschieben. Das Hoch am Nachmittag bei 23.273 Punkten wurde abverkauft. Zum Xetra Schluss notierte der DAX knapp unter der 23.100 Punkte-Marke. Nachbörslich schaffte es der DAX wieder zuzulegen. Es ging im Rahmen einer Erholungsbewegung wieder zurück über die 23.200 Punkte. Der DAX ging bei 23.235 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

? Stabilisierung über 23.200 Punkten

Der DAX zeigt erste Erholungsansätze und konnte sich nachbörslich wieder über 23.200 Punkte schieben. Damit verbessert sich das kurzfristige Bild im Stundenchart spürbar.

? Entscheidende Marken: Retracement - SMA50

Für eine echte Trendaufhellung muss der DAX das 23,6 %-Retracement sowie im 4h-Chart die SMA50 (23.616 Punkte) zurückerobern. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer größeren Aufwärtsbewegung.

? Wahrscheinlich höherer Schlusskurs

Auf Basis unseres Setups liegt die Bull-Wahrscheinlichkeit bei 60 %. Wir erwarten einen seitwärts bis leicht aufwärts tendierenden Handelstag mit einer Tagesrange zwischen 23.146 und 23.531 Punkten.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.011 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst eine Erholung ein, die den Index bis knapp an die 23.200-Punkte-Marke führte. Diese Gewinne wurden jedoch schnell wieder abgegeben, sodass der DAX erneut unter die wichtige 23.000-Punkte-Zone fiel.

Gegen Mittag gelang den Bullen eine Stabilisierung, die am Nachmittag in ein Intraday-Hoch bei 23.273 Punkten überging - allerdings gefolgt von einem deutlichen Abverkauf. Zum Xetra-Schluss notierte der Index knapp unter 23.100 Punkten, bevor er nachbörslich erneut auf über 23.200 Punkte anstieg. Der DAX beendete den Wochenhandel schließlich bei 23.235 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss am 21.11.2025 standen 36 Aktien im Plus, lediglich 4 im Minus.

Top-Performer:

Deutsche Börse : +5,80 %

Symrise : +4,29 %

BASF: +3,97 %

Schwächste Werte:

Siemens Energy : -6,14 %

Rheinmetall : -5,81 %

RWE: -1,53 %...

