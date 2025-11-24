EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IVU.rail steuert gesamten Schienenverkehr in Adelaide



24.11.2025 / 13:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Seit September 2025 steuert das Department for Infrastructure and Transport (DIT) im Raum Adelaide den kompletten Eisenbahn- und Straßenbahnbetrieb in einem durchgängigen IT-System. Die australische Metropole Adelaide und das Berliner Softwareunternehmen IVU Traffic Technologies verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Anfang 2025 hat Adelaide die Weichen für eine umfassende Digitalisierung des gesamten Schienenverkehrs gestellt und das Vorhaben in Rekordzeit umgesetzt: Nach dem Übergang des Betriebs in die öffentliche Hand steuert das DIT den Eisenbahnverkehr mit IVU.rail. Bereits im September desselben Jahres wurde auch der Straßenbahnverkehr erfolgreich integriert - nach nur fünf Monaten Projektlaufzeit. Über 100 Fahrzeuge werden nun vollständig mit der integrierten Software der IVU Traffic Technologies geplant, disponiert und betrieben. Parallel erfolgte die Migration aller Systeme in die IVU.cloud. Für das DIT markiert dieser Schritt den Wechsel von bestehenden Einzellösungen hin zu einer einheitlichen IT-Infrastruktur mit durchgängigen Prozessen: von der Netz- und Fahrplanung, über die optimierte Dienstplanung und Personaldisposition bis zur mobilen Unterstützung des Fahrpersonals. "Die IVU hat uns mit ihrer Flexibilität, engen Zusammenarbeit und großem Engagement bei der Wiederaufnahme des Eisenbahn- und Straßenbahnbetriebs unterstützt", sagt Mohit Sareen, Director of Rail Operations, Public Transport South Australia beim Department for Infrastructure and Transport. "IVU.rail ist ein hervorragendes Produkt, das alle Aspekte unseres Betriebs integriert, von der Zeit- und Ressourcenplanung bis zum Echtzeit-Servicemanagement der Flotte. Es hat wesentlich dazu beigetragen, die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsfindung in unserem Netz zu verbessern." "Die partnerschaftliche Zusammenarbeit war der Schlüssel für den erfolgreichen Go-Live des Straßenbahnbetriebs mit IVU.rail innerhalb kürzester Zeit", ergänzt Martin Schilling, Leiter Internationale Projekte Rail bei IVU Traffic Technologies. "Adelaide zeigt eindrucksvoll, wie ein integriertes IT-System komplexe Prozesse vereinfacht und gleichzeitig echten Mehrwert schafft."



24.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News