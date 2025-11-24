München (ots) -
Die Gäste:
Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern)
Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter bei der UN)
Sanna Marin (ehemalige finnische Ministerpräsidentin)
Ulrich Wickert (Moderator und Autor)
Veit Medick (Stern)
Anna Schneider (Die Welt)
Streit um Rente und wirtschaftspolitischen Kurs
Im Studio: die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD).
28-Punkte-Plan für die Ukraine
Im Gespräch: der Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk.
US-Friedensinitiative und Auswirkungen auf die Nato
Im Studio die ehemalige Ministerpräsidentin Finnlands, Sanna Marin.
Es kommentieren: der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, der Politikchef des Stern Veit Medick und die Chefreporterin Freiheit bei der Welt Anna Schneider.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6165132
Die Gäste:
Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern)
Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter bei der UN)
Sanna Marin (ehemalige finnische Ministerpräsidentin)
Ulrich Wickert (Moderator und Autor)
Veit Medick (Stern)
Anna Schneider (Die Welt)
Streit um Rente und wirtschaftspolitischen Kurs
Im Studio: die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD).
28-Punkte-Plan für die Ukraine
Im Gespräch: der Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk.
US-Friedensinitiative und Auswirkungen auf die Nato
Im Studio die ehemalige Ministerpräsidentin Finnlands, Sanna Marin.
Es kommentieren: der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, der Politikchef des Stern Veit Medick und die Chefreporterin Freiheit bei der Welt Anna Schneider.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6165132
© 2025 news aktuell