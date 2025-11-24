Ethereum bewegt sich gerade in einem spannenden Bereich. Die Marke von 2.800 US$ hat nicht gehalten, der Kurs ist bis auf 2.620 US$ zurückgefallen. Jetzt läuft der Versuch einer Erholung, aber die 2.890 US$ werden zum Problem. Wo steht Ethereum aktuell? Der Kurs pendelt momentan um 2.800 US$ herum. Das entspricht ziemlich genau dem 100-Stunden-Durchschnitt. Was mir auffällt: Im Stundenchart bildet sich eine bärische Trendlinie mit Widerstand bei ...

