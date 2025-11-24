© Foto: Dall-E

Pony AI setzt auf ein neues, extrem kosteneffizientes Robotaxi-Modell. Ein Partner übernimmt die Fahrzeugflotte - und öffnet dem Unternehmen neue Wachstumswege.Der Robotaxi-Entwickler Pony AI treibt seine Expansion mit einem neuen, kapitalarmen Geschäftsmodell voran. Das Unternehmen meldet eine erweiterte Partnerschaft mit dem Mobilitätsdienstleister Sunlight Mobility. Der Schritt gilt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer skalierbaren und finanziell schlanken Robotaxi-Infrastruktur. Die Aktie von Pony AI legte am Montag vorbörslich um knapp sechs Prozent zu und notierte bei 11,86 US-Dollar, auf Tradegate legte die Aktie sogar um über acht Prozent zu (Stand 13:41 Uhr MEZ). Partner …