Ettlingen (ots) -Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher achten beim Weihnachtseinkauf auf Nachhaltigkeit. Doch gerade bei Technikgeschenken scheint umweltbewusstes Schenken schwierig. Eine attraktive Lösung bietet das Konzept der wiederaufbereiteten IT-Geräte. Das gemeinnützige IT-Unternehmen afb social & green IT zeigt, wie nachhaltiges Schenken auch in der digitalen Welt funktioniert - mit hochwertiger, geprüfter und erschwinglicher Hardware aus zweiter Hand."Mit refurbished Geräten können Menschen zu Weihnachten nicht nur Freude verschenken, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten", sagt Martin Piechaczek, Head of Sales bei afb. "Unsere Notebooks, PCs und Smartphones stammen aus professionellen IT-Beständen, werden sorgfältig geprüft, aufbereitet und erhalten ein zweites Leben. So sparen wir wertvolle Ressourcen und vermeiden Elektroschrott."Beispiel für ein nachhaltiges Geschenk: HP EliteBook 845 G7Als anschauliches Beispiel für leistungsfähige Technik mit kleinem ökologischem Fußabdruck empfiehlt Piechaczek das HP EliteBook 845 G7 Notebook (afbshop.de/hp-elitebook-845-g7).Das Business-Notebook überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit, das scharfe Display und den schnellen Prozessor. Es eignet sich ideal für private Anwendungen, Homeoffice oder Studium. Mit einem Preisbereich ab 300 Euro ist es zudem eine budgetfreundliche und umweltbewusste Geschenkidee."Wer refurbished kauft, erhält geprüfte Markenqualität - mit Garantie und deutlich günstiger als Neuware", so Piechaczek weiter. "Gleichzeitig tragen unsere Kundinnen und Kunden zur Inklusion und zum Klimaschutz bei."afb - ausgezeichnet nachhaltig und sozialDas Unternehmen AfB ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Hardware schafft das Unternehmen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und reduziert CO2-Emissionen sowie den Ressourcenverbrauch.AfB wurde unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, und ist Testsieger in der Rubrik "Online-Shops für refurbished Apple- und Windows-Laptops, Stiftung Warentest 09/2025, gut (2,2)."Das Inklusionsunternehmen zeigt damit, dass Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können - gerade in der Weihnachtszeit eine Botschaft, die inspiriert.