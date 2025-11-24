HIGHLIGHTS:

- Chariot, Continental und C&C Minerals Limited (Chariot hält 66,667 % der Anteile) haben eine verbindliche, bedingte Vereinbarung unterzeichnet, um den Kleinbergbau (Small-Scale Mining, SSM) in Nigeria in den vier nigerianischen Projekten ihres Joint Ventures zu formalisieren und voranzutreiben, vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme der Anteile von Chariot an C&C Minerals und den nigerianischen Projekten im Rahmen der am 10. Juli 2025 an der ASX bekannt gegebenen Aktienkaufvereinbarung ("SSA").

- SSM-Rollen: Continental wird als Manager der SSM-Operationen fungieren und dabei seine lokale Expertise nutzen, während Chariot für die Beschaffung der Projektfinanzierung und der Abnahmevereinbarungen verantwortlich sein wird.

- Drei-Phasen-Plan: Die Parteien haben sich auf einen dreistufigen Plan zur Umstellung des bestehenden handwerklichen Lithiumabbaus auf SSM-Betrieb geeinigt:

Phase 1 - Zielgerichtete Exploration & lokalisierte Ressourcenabgrenzung;

Phase 2 - Metallurgische Testarbeiten; und

Phase 3 - Bewertung von Lohnverarbeitungsoptionen und Logistik des Erztransports.

- Historische Verkäufe & Abnahmeinteresse: Kleinbergbauunternehmen in den nigerianischen Projekten verkaufen seit 2021 handverlesenes und handverarbeitetes Lithiumerz an chinesische Käufer, was die Nachfrage nach dem Produkt belegt und ein kurzfristiges Umsatzpotenzial für ein SSM-Geschäft darstellt.

- Chariot befindet sich nun in fortgeschrittenen Abnahmeverhandlungen mit potenziellen Käufern.

- Weg zur Produktion: Der SSM bietet einen Weg zu einer kurzfristigen Produktion und Cashflow aus den nigerianischen Projekten, der parallel zu systematischen Explorationsprogrammen im großen Maßstab über die Projektcluster Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki vorangetrieben wird. Dieser zweigleisige Entwicklungsansatz zielt darauf ab, frühe Einnahmen zu erzielen, ohne die langfristige Explorationsstrategie zur Entdeckung einer oder mehrerer bedeutender Lithiumressourcen zu verzögern.

Abbildung 1: Kleinbergbaugrube in Fonlo (links), die den nahezu vertikalen Kontakt zwischen Metabasalten und Pegmatit zeigt (dunkel bzw. hell gefärbt). Spodumen-Kristall in Fonlo (rechts).

Chariot Corporation Limited ("Chariot" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer rechtsverbindlichen Vereinbarung mit seinem lokalen Partner Continental Lithium Limited ("Continental") und dem Joint-Venture-Unternehmen C&C Minerals Limited ("C&C Minerals") bekannt zu geben, um Kleinbergbau ("SSM") im gesamten nigerianischen Lithiumportfolio des Unternehmens einzurichten. Die Vereinbarung ist an den Abschluss gemäß der SSA geknüpft. Continental Lithium, das über seine Beteiligung an C&C Minerals einen Anteil von 33,333 % an den nigerianischen Projekten hält, wird Betreiber des SSM sein und die Bergbauoperationen und Logistik überwachen. Chariot, das 66,667 % an C&C Minerals hält, wird für die Finanzierung, Abnahmeverhandlungen und die Sicherstellung der regulatorischen Compliance verantwortlich sein. Die Vereinbarung formalisiert die Verpflichtungen der Parteien, SSM-Operationen zügig in einer Weise einzurichten, die den nigerianischen Bergbauvorschriften und den Erwartungen der Gemeinden entspricht.

Diese Bekanntmachung wurde von dem Board of Directors der Chariot Corporation Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Shanthar Pathmanathan

Executive Chairman & Managing Director

Chariot Corporation Ltd

Wichtiger Hinweis

Aussagen in dieser Bekanntmachung gelten, sofern nicht anders angegeben, nur zum Datum dieser Bekanntmachung, und die Informationen in dieser Bekanntmachung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Chariot noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder zugehörigen Körperschaften, noch deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Beauftragte oder irgendeine andere Person irgendeine Haftung in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Angelegenheiten (ausdrücklich oder implizit), die sich aus dieser Bekanntmachung ergeben, darin enthalten sind oder aus ihr abgeleitet werden, oder für ein Versäumnis in dieser Bekanntmachung oder für sonstige schriftliche oder mündliche Informationen oder Meinungen, die jetzt oder in Zukunft irgendeiner Person bereitgestellt werden.

Diese Bekanntmachung kann Hinweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen basieren, kann es keine Zusicherung geben, dass diese erreicht werden.

Über Chariot

Chariot Corporation Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger und oberflächennaher Lithiumvorkommen konzentriert, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Nigeria. Zusätzlich zu dem kürzlich angekündigten Erwerb eines nigerianischen Lithiumportfolios, dessen Abschluss noch ausstehenden aufschiebenden Bedingungen unterliegt, verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die "Kernprojekte") sowie mehrere Explorationspipeline-Projekte, die Chariot mehrheitlich besitzt und betreibt.

Die Kernprojekte umfassen Chariots Black Mountain Project (das für Hartgestein-Lithium aussichtsreich ist) in Wyoming, USA, sowie das Resurgent Project (das für Tonstein-Lithium aussichtsreich ist) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse der Kernprojekte weisen auf hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio an Hartgestein-Lithiumvorkommen besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die etwa 254 Quadratkilometer umfassen und aus 8 Explorationslizenzen und 2 Kleinbergbaugenehmigungen bestehen. Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithiumportfolios des Landes dar und verfügen über eine Geschichte bedeutenden handwerklichen Lithiumabbaus.

Chariot hält außerdem eine Beteiligung an sechs Explorationspipeline-Projekten in Wyoming, USA, darunter das Copper Mountain Project, das South Pass Project und vier weitere Hartgestein-Lithiumprojekte.

Chariot hält zudem eine Beteiligung an Anträgen für sieben (7) Explorationslizenzen im hoch aussichtsreichen Southern Cross Greenstone Belt in Western Australia. Der Southern Cross Greenstone Belt, eine der bedeutendsten goldproduzierenden Regionen Western Australias mit über 150 Minen, entwickelt sich nun zu einer Schlüsselregion für LCT-Pegmatite.

Chariot hält eine Beteiligung an einem Hartgestein-Lithiumprojekt in Simbabwe. Die Projektlizenzen in Simbabwe befinden sich im Prozess der Rückgabe.

Darüber hinaus hält Chariot eine Portfolio-Beteiligung an bestimmten Grundstücken, die für tonsteingebundenes Lithium aussichtsreich sind und im US-Bundesstaat Nevada liegen, über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03027014-6A1298619&v=undefined



