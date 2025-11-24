DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Hochs zurück - Ifo-Index enttäuscht

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte kommen im Handelsverlauf am Montag von den Tageshochs zurück. Ein enttäuschendes deutsches Geschäftsklimaindex sorgt für Ernüchterung. Der Ifo-Index ist im November auf 88,1 Punkten von 88,4 im Vormonat gefallen. Erwartet worden war ein Anstieg auf 88,5 Punkte. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung", kommentieren die Münchener Konjunkturforscher die Zahlen.

Dass die Börsenindizes dennoch kleine Kursgewinne verzeichnen, ist in erster Linie der zuletzt wieder gestiegenen Zuversicht bezüglich einer weiteren Zinssenkung in den USA im Dezember zu verdanken. Nachdem sich mit John Williams ein weiterer US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen habe, votierten nun drei der wichtigsten Fed-Mitglieder für eine Senkung, so die Marktexperten von Vanguard. Daneben stützt die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs die Stimmung.

Der DAX liegt zur Mittagszeit 0,5 Prozent im Plus bei 23.214 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent fester. Am Devisenmarkt zieht der Euro an auf 1,1541 Dollar an, vornehmlich gestützt von der Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Am Anleihemarkt ist es ruhig, der Goldpreis steigt leicht auf 4.082 Dollar.

Rüstungsaktien unter Druck

Kräftige Verluste zeigen Rüstungsaktien. Belastungsfaktor sind die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg. Rheinmetall verlieren über 3 Prozent, Leonardo 1,4 und Thales 1,5 Prozent.

Mit einem Kurssprung von 11 Prozent reagieren Bayer auf gute Studienergebnisse. Laut dem Konzern hat das Medikament Asundexian bei Schlaganfällen die Studienziele erreicht. Bayer will nun Gespräche über Zulassungen starten. Bayer habe in der Vergangenheit einen Spitzenumsatz von über 5 Milliarden Euro für das Mittel in Aussicht gestellt, realistischer sei aber ein Potenzial von etwa 3,5 Milliarden Euro, so die Analysten von MWB, die zudem für wichtig erachten, dass Bayer damit seine Pipeline stärke. .

Die Aktie von Novo Nordisk knickt dagegen um 8 Prozent ein. Der dänische Pharmariese hat mit seinem Abnehmwirkstoff Semaglutide einen Fehlschlag im Hinblick auf eine gleichzeitige Wirksamkeit bei Alzheimer erlitten. Nordisk beendet die Studie daher.

Im DAX erholen sich Siemens Energy nach dem fast 10-prozentigen Rückschlag vom Freitag um 4,9 Prozent. auf 105,70 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 135 von 130 Euro angehoben, und Metzler empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 130 nach 93 Euro nun zum Kauf.

In Paris steigen Ubisoft um 4,2 Prozent. Hier stütze weiter Erleichterung nach den weit weniger schlecht als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen in der Vorwoche. Dazu komme, dass der Deal mit Tencent wieder die günstige Aktienbewertung in den Fokus gerückt habe.

Julius Bär geben in Zürich um 5,1 Prozent nach. Die Bank muss weitere Kredite im Volumen von 149 Millionen Franken abschreiben. Dass das verwaltete Vermögen deutlich gestiegen ist, kommt dagegen nicht an.

Prosus verlieren 2,7 Prozent. Die Geschäftszahlen des Technologieinvestors sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings mit Schönheitsfehlern.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.519,66 +0,1% 4,57 +12,6% Stoxx-50 4.695,70 -0,4% -17,82 +9,4% DAX 23.213,80 +0,5% 121,93 +16,0% MDAX 28.451,77 +0,7% 187,95 +10,5% TecDAX 3.444,85 +1,0% 35,63 -0,2% SDAX 15.920,51 +1,1% 169,80 +14,9% CAC 7.976,24 -0,1% -6,41 +8,2% SMI 12.651,17 +0,1% 18,50 +8,9% ATX 4.842,11 +1,1% 52,94 +30,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1546 +0,3% 1,1514 1,1495 +11,2% EUR/JPY 181,04 +0,5% 180,19 180,16 +10,6% EUR/CHF 0,9319 +0,1% 0,9308 0,9304 -0,8% EUR/GBP 0,8808 +0,2% 0,8788 0,8791 +6,2% USD/JPY 156,81 +0,2% 156,50 156,72 -0,5% GBP/USD 1,3108 +0,1% 1,3101 1,3076 +4,7% USD/CNY 7,0768 -0,0% 7,0775 7,0844 -1,8% USD/CNH 7,1041 -0,0% 7,1068 7,1107 -3,1% AUS/USD 0,6452 -0,1% 0,6459 0,6432 +4,4% Bitcoin/USD 85.873,15 -2,4% 88.011,60 83.031,00 -7,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,98 58,06 -0,1% -0,08 -18,8% Brent/ICE 62,49 62,56 -0,1% -0,07 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.077,69 4.064,94 +0,3% 12,75 +54,9% Silber 50,20 50,01 +0,4% 0,19 +73,2% Platin 1.333,55 1.323,55 +0,8% 10,00 +51,1% Kupfer 5,00 5,02 -0,4% -0,02 +21,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

