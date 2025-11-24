DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Bekanntgabe des Einstiegs eines weiteren Investors

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: Bekanntgabe des Einstiegs eines weiteren Investors

Puch bei Hallein (pta000/24.11.2025/14:07 UTC+1)

Die UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, gibt bekannt, dass ein in Österreich ansässiger Investor am heutigen Tag (24.11.2025) einen Aktienkaufvertrag mit der Hauptaktionärin UKO Holding GmbH über insgesamt 5.085 Stück Aktien der Gesellschaft unterfertigt hat.

Der Investor hat sonach 5.085 Stück Aktien der UKO Microshops AG erworben.

Unter Berücksichtigung der insgesamt 2.500.000 einbezogenen Stückaktien ergibt sich daraus ein Eigentumsverhältnis für den genannten Investor von rund 0,2%.

Die Berichtigung betrifft den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Geschäftes. Dessen Wirksamkeit war im Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits eingetreten, eine aufschiebende Bedingung der Kaufpreiszahlung war im Kaufvertrag nicht enthalten.

Über UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und technische Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum in der DACH-Region sowie auf internationalem Terrain wird weiterhin angestrebt.







