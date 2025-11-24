Die britische Regierung hat ihre neue Roadmap zur Sicherung kritischer Mineralien vorgestellt. Zu den neu fixierten Zielen gehört es, dass Großbritannien bis 2035 zehn Prozent seines Bedarfs durch die heimische Produktion und 20 Prozent aus dem Recycling decken will. Auch mit Blick auf die geplante Eigengewinnung von Lithium wird die Regierung konkret. Die britische Regierung hat ihre neue "Strategie für kritische Mineralien" veröffentlicht und legt ...

