24. November 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen") freut sich, den aktuellen Stand der Fortschritte in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island in Nevada, USA, zu melden.

"Das Team von Century Lithium konzentriert sich weiterhin darauf, mehrere wichtige Schritte voranzubringen, während das Unternehmen die Entwicklung von Angel Island weiter vorantreibt", sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. "Das Unternehmen macht an mehreren Fronten Fortschritte. Unser Team und unsere Berater haben alle geplanten Arbeiten im Vorfeld des operativen Plans für Angel Island abgeschlossen und eingereicht. Das Unternehmen macht ferner weiterhin Fortschritte bei der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2024. Wir sind davon überzeugt, dass Angel Island ein wertvolles Projekt ist, das hochwertige Arbeitsplätze in den USA schaffen, die nationalen Lieferketten für kritische Mineralien unterstützen und Century Lithium als inländischen Hersteller von Lithiumcarbonat in Batteriequalität in den USA positionieren wird."

Angel Island

Angel Island ist eine der größten bekannten Lithiumressourcen in Sedimentgestein in den Vereinigten Staaten und befindet sich zudem in einer günstigen geologischen, geografischen und logistischen Lage. Das Unternehmen verfolgt weiterhin eine integrierte und durchgängige Entwicklungsstrategie zur Umwandlung von lithiumhaltigem Tongestein in ein fertiges Lithiumcarbonatprodukt. Eine zentrale Komponente in Angel Island ist die zum Patent angemeldete Chlor-Alkali-Extraktionstechnologie von Century Lithium, die Natriumchlorid, entweder als Feststoff oder als Sole, in essentielle Reagenzien umwandelt, die im gesamten Prozess verwendet werden. Dieses geschlossene System fördert die Nachhaltigkeit, reduziert die Abhängigkeit von externen Chemikalienlieferungen und bietet bedeutende Kosten- und Umweltvorteile.

Fortschritte im Genehmigungsprozess

Alle Basis- und Umweltstudien zur Unterstützung von Angel Island sind abgeschlossen und wurden vom US-amerikanischen Bureau of Land Management akzeptiert. Das Unternehmen finalisiert derzeit den operativen Plan (Plan of Operations - "PoO"), der den Entwurf der Mine, die Konfiguration der Aufbereitungsanlage, die Wassernutzungs- und Wassermanagementsysteme, die Handhabung von Taubgestein und Abraum, die Zugangsinfrastruktur sowie die Umweltschutzmaßnahmen festlegen wird. Mit der Einreichung des PoO beginnt das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren gemäß dem National Environmental Policy Act. Century Lithium arbeitet weiterhin daran, den im Federal FAST-41 Dashboard angegebenen Zeitplan einzuhalten.

Verlegung der Demonstrationsanlage

Die Demonstrationsanlage wurde vollständig demontiert und in das Werk des Unternehmens in Tonopah, Nevada, verlegt. Dabei handelt es sich um den 20 Acres großen Standort von Century Lithium am Flughafen Tonopah, wo sich die Außenstelle des Unternehmens für Angel Island befindet. Diese war für die Vorbereitung und Handhabung des Massenprobenmaterials, das während des Pilotanlagenprogramms in Amargosa Valley aufbereitet wurde, von entscheidender Bedeutung. Century Lithium prüft Optionen zur weiteren Verbesserung des Standorts und seiner Anlagen sowie zum Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungskapazitäten.

Aktualisierung der Machbarkeitsstudie

Die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2024 für Angel Island geht gut voran. Zu den aktuellen Arbeiten gehören die Optimierung des Minenplans für Angel Island und der zugehörigen Ausrüstung zur Verbesserung der geschätzten Betriebseffizienz, die Reduzierung der Landnutzungsfläche und die Modifizierung des Anlagendesigns mit dem Ziel, die geschätzten Betriebskosten zu senken. Am bedeutendsten sind die Veränderungen im Flüssigkeitsmanagement, im Design der direkten Lithiumextraktion ("DLE") und in der Lithiumcarbonatproduktion, die alle auf den Ergebnissen jahrelanger Entwicklungsarbeit in der Demonstrationsanlage des Unternehmens basieren. Die elektrische Infrastruktur soll an das nahe gelegene Übertragungsprojekt Greenlink West von NV Energy angeschlossen werden, ein im Bau befindliches System mit 525 kV, das Las Vegas, Nevada, mit dem Umspannwerk Fort Churchill in der Nähe von Yerington, Nevada, verbindet. Die Aktualisierungsarbeiten konzentrieren sich weiterhin auf die Produktion von Lithiumcarbonat als primäres Endprodukt, gestützt durch zusätzliche Einnahmen aus dem Überschuss an Natriumhydroxid, der im Chlor-Alkali-Prozess generiert wird.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um aus dem lithiumführenden Tonstein im Projekt Angel Island in seiner Vorzeigeanlage im Amargosa Valley in Nevada Lithiumkarbonat-Produktproben in Batteriequalität herzustellen.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, bei dem ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "LCE", an der OTCQX unter dem Kürzel "CYDVF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "C1Z".

Mehr erfahren können Sie unter centurylithium.com.

