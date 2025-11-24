Eine Umfrage unter Milliardären beleuchtet die Frage, wie Menschen mit sehr viel Geld zu KI stehen - und wofür sie die Technologie nutzen. Einige Antworten sind kurios. Die Finanzholding JPMorgan hat sich angeschaut, wie milliardenschwere Kund:innen ChatGPT und Co. nutzen - und was sie damit so tun. Dazu haben die Autori:innen mit 111 wohlhabenden Menschen gesprochen. Die Ergebnisse der Befragung reichten von "bodenständig bis absolut absurd", schrieb ...

