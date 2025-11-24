Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ergänzt seine Führungsriege um Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan und Geschäftsführer Torsten Labetzki: Dr. Jan Tibor Böttcher wird zum 01.07.2026 neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) verstärkt seine Führungsebene: Künftig komplettiert Dr. Jan Tibor Böttcher das Leitungsgremium um Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan und Geschäftsführer Torsten Labetzki. Als neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer ...

