PensionsEurope hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Klaus Stiefermann, Geschäftsführer der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V. Er wurde am 20.11.2025 von der Generalversammlung gewählt. Klaus Stiefermann, Geschäftsführer der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V., wird Vorstandsvorsitzender von PensionsEurope in Brüssel. Er ist damit Nachfolger von Jacques van Dijken, Vorstand des niederländischen Pensionsfondsverbands Pensioenfederatie. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
