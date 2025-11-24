DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. November (vorläufige Fassung)
=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq 2. Quartal: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vj 2. Quartal: +0,3% gg Vj 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 90 zuvor: 90 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 14:30 US/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 93,4 zuvor: 94,6 *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 08:56 ET (13:56 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News