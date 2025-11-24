DJ Belgiens Geschäftsklima im November leicht aufgehellt

DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im November leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,9 Punkte auf minus 8,2. Im Oktober war ein moderater Rückgang verzeichnet worden.

Im November verbesserte sich das Geschäftsklima im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen und in der verarbeitenden Industrie. Dagegen verschlechterte sich das Geschäftsklima in der Bauindustrie und im Handel.

Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

November 24, 2025 09:06 ET (14:06 GMT)

