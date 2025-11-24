Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management (Pictet AM) hat die beiden Strategien Health und Human in den Pictet-Longevity (ISIN LU0255978776/ WKN A0J4D1) verschmolzen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds nutze Anlagechancen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Während die ältesten Babyboomer bald das Alter von 80 Jahren erreichen würden und ihr Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen damit steige, trete die jüngere Generation der Babyboomer in den Ruhestand. ...

