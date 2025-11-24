Das niederländische Nahverkehrsunternehmen EBS hat beim chinesischen Hersteller BYD 73 Elektrobusse in Auftrag gegeben, die voraussichtlich ab Dezember 2026 in der Provinz Zeeland zum Einsatz kommen. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits im kommenden Sommer eintreffen. Die Bestellung an BYD umfasst konkret 64 elektrische 12-Meter-Busse und neun elektrische 15-Meter-Busse. Zum technischen Aufbau der Fahrzeuge machen die Unternehmen noch keine Angaben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
