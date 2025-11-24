Am Wochenende hat eine Mitteilung des ZDK die Runde gemacht, wonach die steigende Nachfrage bei E-Autos nur auf einem fragilen Fundament stehe - hohen Eigenzulassungen der Hersteller. Was der Verband ignoriert: Im Gesamtmarkt ist die Quote der Eigenzulassungen noch höher. "Immer mehr Elektroautos werden durch Eigenzulassungen auf Hersteller und Handel in den Markt gedrückt", lautet zum Beispiel der erste Satz einer DPA-Meldung, die auf der Mitteilung ...

