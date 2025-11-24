Mainz (ots) -Woche 48/25Di., 25.11.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 In der Nacht des 12. (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)(La nuit du 12 / The Night of the 12)Yohan Bastien BouillonMarceau Bouli LannersWilly Théo CholbiFred Johann DionnetLoïc Thibault EvrardBoris Julien FrisonJêrome Paul JeansonNanie Pauline SerieysNadia Mouna SoualemRichterin Anouk GrinbergRegie: Dominik MollFrankreich/Belgien 2022Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025(Weiterer Ablauf auf 2.35 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Kandahar" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6165323

