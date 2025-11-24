Mainz (ots) -
Woche 48/25
Di., 25.11.
Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 In der Nacht des 12. (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
(La nuit du 12 / The Night of the 12)
Yohan Bastien Bouillon
Marceau Bouli Lanners
Willy Théo Cholbi
Fred Johann Dionnet
Loïc Thibault Evrard
Boris Julien Frison
Jêrome Paul Jeanson
Nanie Pauline Serieys
Nadia Mouna Soualem
Richterin Anouk Grinberg
Regie: Dominik Moll
Frankreich/Belgien 2022
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025
(Weiterer Ablauf auf 2.35 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Kandahar" entfällt.)
© 2025 news aktuell