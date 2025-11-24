© Foto: Markus Schreiber - AP

Salesforce-Chef Marc Benioff erklärt nach drei Jahren ChatGPT-Nutzung seinen abrupten Wechsel zu Gemini 3. Der Tech-Veteran spricht von einem "wahnsinnigen Sprung".Salesforce-Chef Marc Benioff hat am Sonntag das neue KI-Modell Gemini 3 von Alphabet gelobt und sich dabei ungewöhnlich deutlich von ChatGPT distanziert. Der langjährige Nutzer der Microsoft-unterstützten Anwendung erklärte auf X, dass er nach seinem ersten Test nicht mehr zurückkehren werde. Benioff schrieb: "Heilige Scheiße. Ich habe ChatGPT drei Jahre lang jeden Tag genutzt. Jetzt habe ich zwei Stunden mit Gemini 3 verbracht. Ich werde nicht zurückgehen. Der Sprung ist wahnsinnig - Argumentation, Geschwindigkeit, Bilder, …