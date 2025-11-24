Zürich (ots) - Letzten Freitag haben wir kommuniziert, dass GastroSuisse die Hotelfachschule (https://gastrosuisse.ch/de/verband/medien/medienmitteilungen/keine-neulancierung-der-hotelfachschule-zuerich) nicht neu lancieren wird. Wir möchten präzisieren, dass das Restaurant Belvoirpark aber weiterhin in Betrieb sein wird. Das Restaurant ist unabhängig von GastroSuisse und wird von der Kramer Gastro geführt. Ausserdem bitten wir alle Medien, dass Bild im Anhang zu verwenden und nicht eines vom Restaurant, da dies zu Verwirrungen führen kann. Pressekontakt: Beat Imhof, Präsdient GastroSuisse beat.imhof@gastrosuisse.ch Telefon 044 377 53 52 Original-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuell Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100936790

