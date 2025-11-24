Anzeige
24.11.2025
24.11.2025 16:21 Uhr
MÄRKTE USA/Wall Street dank Zinssenkungshoffnungen im Plus

DOW JONES--Nach den Aufschlägen zum Vorwochenausklang verbucht die Wall Street am Montag weitere Kursgewinne. Haupttreiber ist die seit Freitag wieder deutlich gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember. Zwar herrscht innerhalb des Offenmarktausschusses der Fed offenbar weiter Uneinigkeit, zuletzt meldete sich aber Fed-Präsident John Williams aus New York mit der Aussage zu Wort, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Und zwar, um die Zinsen näher an einen neutralen Bereich heranzuführen, die das Wachstum weder ankurbele noch bremse.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird am Zinsterminmarkt aktuell wieder bei 76 Prozent gesehen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche. Am Anleihemarkt fällt die Zehnjahresrendite mit 4,04 Prozent um weitere 2 Basispunkte. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 46.302 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,8 bzw. 1,5 Prozent. "Die Frage ist nun, wird diese verkürzte Woche aufgrund von Thanksgiving Anlegern etwas Entlastung bieten, oder sind die blühenden Zeiten für Aktien vorbei? Die ersten Anzeichen sind vielversprechend", sagt XTB-Analystin Kathleen Brooks.

Neben den Rentenrenditen fällt auch der Dollar leicht mit den Zinssenkungsspekulationen, der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein. Niedrigere Energiepreise infolge der Hoffnungen auf ein Friedensabkommen für die Ukraine stützen den Euro, urteilt ING-Analyst Chris Turner. "Der Rückgang der Energiepreise hat dazu geführt, dass der Terms-of-Trade-Index des Euro auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen ist, eine eindeutig positive Entwicklung für den Euro."

Die Ölpreise stabilisieren sich nach den jüngsten Abgaben vor dem Hintergrund der Diskussionen über den von den USA initiierten Friedensplan für die Ukraine. Bei einem möglichen Friedensabkommen könnten Russlandsanktionen fallen, heißt es.

Am Aktienmarkt ist weiter Thema, ob die Bewertungen im Technologiesegment vor dem Hintergrund des KI-Hypes aus dem Ruder gelaufen sind und die sogenannte KI-Blase zu platzen droht. Aktuell scheint die Sorge darüber aber eher etwas abzuebben, auch nachdem Nvidia in der Vorwoche auf breiter Front starke Geschäftszahlen präsentiert hatte. Alphabet werden 5,2 Prozent höher gehandelt. Die Google-Muttergesellschaft gilt mit ihrem Sprachmodul Gemini als einer der klaren KI-Gewinner unter den großen Technologieunternehmen. Nvidia (+0,7%) und AMD (+3,1%) liegen im Plus.

Eine mögliche Verlängerung von Subventionen für die als "Obamacare" bekannte US-Krankenversicherung treibt Branchenwerte an. Centene und Oscar Health ziehen um bis zu 18 Prozent an.

Tesla zeigen sich 4,8 Prozent fester. Laut CEO Elon Musk hat der Elektroautohersteller bereits mehrere Millionen Chips für KI für seine Autos und Datenzentren entwickelt. Der Konzern strebe an, alle zwölf Monate einen neuen Chip in die Serienproduktion zu bringen. Tyson Foods legen um 3,3 Prozent zu. Der größte US-Fleischlieferant plant die Schließung eines großen Werks, weil ein Mangel an Rindern die Branche unter Druck setzt. 

