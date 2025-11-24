Bitcoin Prognose: Zuversicht steigt, Boden naht - Hayes sieht Kurspotenzial

Der Wochenauftakt zeigt sich überraschend stabil. Der Bitcoin-Kurs hält seine Gewinne vom Wochenende und notiert weiterhin über 86.000 US-Dollar. Der sonst übliche Verkaufsdruck zu Wochenbeginn bleibt vorerst aus. Statt eines weiteren Abverkaufs zeigt sich der Markt zunehmend konstruktiv, was einige Analysten als Zeichen einer beginnenden Bodenbildung werten. Unter ihnen ist auch Arthur Hayes, der Gründer von BitMEX, der in der aktuellen Marktsituation eine potenzielle Kaufchance sieht.

Bitcoin-Markt bereinigt: Kommt jetzt die Bodenbildung?

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant weist darauf hin, dass sich die laufende Korrekturphase im Bitcoin-Markt zunehmend in eine strukturelle Bereinigung verwandelt. Besonders auffällig: Der stärkste Rückgang im Open Interestseit über einem Jahr. Auf Binance wurden in den letzten 30 Tagen rund 1,3 Millionen BTC an offenen Positionen abgebaut - ein Niveau, das zuletzt im Bärenmarkt 2022 erreicht wurde.

Dieser Rückgang signalisiert, dass der Markt überschüssige Hebelpositionen abbaut. Historisch markierten solche Phasen häufig den Boden größerer Abwärtsbewegungen, da übermäßige Spekulationen aus dem Markt gespült werden. Auch makroökonomisch zeichnet sich laut Hayes eine leichte Entspannung ab: Die US-Notenbank Fed pausiert ab dem 1. Dezember ihre Bilanzreduktion, wodurch mehr Liquidität im Finanzsystem verbleibt. Zudem verzeichnen US-Banken wieder steigendes Kreditwachstum - ein Signal für lockere monetäre Bedingungen und potenziellen Auftrieb für risikoreiche Anlagen wie Bitcoin.

Kurzfristig sieht Hayes zwar weiterhin Schwankungen unterhalb von 90.000 US-Dollar, hält jedoch die Zone um 80.000 US-Dollar für eine starke Unterstützung. Sollte diese halten, sei eine allmähliche Erholung wahrscheinlich.

Bitcoin Hyper: Layer-2 mit Potenzial für die nächste Wachstumsphase

Parallel zur Markterholung sorgt Bitcoin Hyper (HYPER) für Schlagzeilen. Das Projekt will das Bitcoin-Ökosystem auf die nächste Stufe heben, indem es Smart-Contract-Funktionalität, DeFi-Anwendungen und Skalierbarkeit durch eine Layer-2-Architektur auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht.

Diese Lösung erlaubt es, komplexe Prozesse wie Staking oder dezentrale Anwendungen außerhalb der Haupt-Blockchain auszuführen, während die Sicherheit der Bitcoin-Basis gewahrt bleibt. Damit überträgt Bitcoin Hyper das erfolgreiche Layer-2-Konzept von Ethereum auf das Bitcoin-Netzwerk.

Der Presale von HYPER hat bereits über 28,5 Millionen US-Dollar eingebracht, und das Projekt gewinnt zunehmend auch das Interesse institutioneller Anleger. Mit einer Staking-Rendite von rund 40 % APY und wachsendem medialen Interesse könnte Bitcoin Hyper einer der wichtigsten Katalysatoren der nächsten Marktphase werden.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.