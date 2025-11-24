Krypto News: $CC steigt 11,56 % in 24 Stunden - das steckt hinter dem neuen Krypto-Unicorn Canton

Innerhalb von nur 24 Stunden ist der Canton-Coin (CC) um 11,56 % gestiegen und zählt damit zu den stärksten Altcoins des Tages. Nach einem schwierigen Start seit dem Listing Anfang November scheint der Coin nun wieder Aufwind zu bekommen. Viele Anleger sehen den jüngsten Rebound als mögliches Signal für eine nachhaltige Trendwende.

Das steckt hinter Canton und CC

Das Canton Network ist eine institutionell ausgerichtete Layer-One-Blockchain, die speziell für Banken, Börsen und Vermögensverwalter entwickelt wurde. Sie bietet konfigurierbare Privatsphäre und nutzt ein zweistufiges Konsenssystem, das nahezu unbegrenzte Skalierung ermöglicht. Der native CC-Token dient als Gebührenwährung für Anwendungen und Infrastruktur und wird gleichzeitig als Reward für Validatoren und Entwickler ausgeschüttet.

Ein besonderes Modell, das sogenannte Burn-Mint-Equilibrium (BME), sorgt dafür, dass sämtliche Gebühren verbrannt werden, was den Preis direkt an die Netzwerkaktivität koppelt. Das Projekt wird von Branchengrößen wie Goldman Sachs, BNP Paribas und Citadel Securities unterstützt. Trotz des schwachen Starts zeigt die aktuelle Kursentwicklung, dass institutionelles Interesse vorhanden ist - und CC langfristig Potenzial für weiteres Wachstum haben könnte.

Bitcoin Hyper als Alternative im Fokus

Während CC bereits an den Börsen gelistet ist, befindet sich Bitcoin Hyper (HYPER) noch in einer frühen Entwicklungsphase - und sorgt dort für enormes Interesse. Das Projekt gilt als eines der spannendsten Presales des Jahres und hat bereits über 28 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Bitcoin Hyper arbeitet an der ersten echten Layer-2-Lösung für Bitcoin, die auf der Solana Virtual Machine (SVM)basiert. Ziel ist es, Bitcoin-Transaktionen schneller und günstiger zu machen und gleichzeitig Zugang zu DeFi-Anwendungen, Staking und dApps zu schaffen. Damit könnte Bitcoin wieder konkurrenzfähiger gegenüber Blockchains wie Ethereum oder Solana werden.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,013325 US-Dollar, und Investoren können mit Kreditkarte oder gängigen Kryptowährungen teilnehmen. Angesichts des starken Interesses sehen viele Beobachter in HYPER eine potenziell lukrative Chance für frühe Anleger.

