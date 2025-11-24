XRP Prognose: KI erwartet diesen Kurs für die Kryptowährung trotz Crash

Der Kurs von XRP hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben, doch laut der Künstlichen Intelligenz Geminiist das Potenzial der Kryptowährung längst nicht ausgeschöpft. Trotz des jüngsten Einbruchs sieht das Modell langfristig steigende Kurse und eine solide fundamentale Basis für XRP.

KI mit optimistischer Prognose für XRP

Gemini bewertet den aktuellen Rückgang von XRP als gesunde Konsolidierung nach der starken Rallye, die durch die Klärung des Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC ausgelöst wurde. Durch die offizielle Einstufung von XRP als Nicht-Wertpapier sei die größte Unsicherheit beseitigt. Laut der KI bereitet sich der Markt bereits auf den nächsten wichtigen Katalysator vor - die mögliche Zulassung eines XRP-Spot-ETFs, die erhebliche institutionelle Zuflüsse auslösen könnte.

Gemini erwartet für das vierte Quartal 2025 eine deutliche Stabilisierung und eine anschließende Erholung. Kurzfristig soll sich XRP über wichtigen Unterstützungszonen festigen, während mittelfristig steigende Kurse bis in den Bereich von 2,90 bis 3,20 US-Dollar möglich seien. Für das Jahr 2026 prognostiziert das Modell einen weiteren Aufschwung mit Kurszielen zwischen 4,50 und 7,00 US-Dollar - im optimistischen Szenario sogar bis zu 8,00 US-Dollar.

Die Gründe dafür: zunehmende ETF-Zuflüsse, steigende Utility im Zahlungsverkehr und die wachsende Nutzung von XRP als Brückenwährung (On-Demand Liquidity, ODL).

Dieser Token kann Bitcoin auf das nächste Level heben

Während XRP auf eine mögliche Erholung zusteuert, rückt ein anderes Projekt in den Fokus spekulativer Investoren: Bitcoin Hyper (HYPER). Die neue Layer-2-Lösung nutzt die Solana Virtual Machine (SVM), um der Bitcoin-Blockchain Zugang zu modernen Smart-Contract-Funktionen zu verschaffen. Damit werden erstmals Anwendungen wie Staking, Lending, dApps und Tokenisierung auch für Bitcoin-Nutzer möglich.

Der native Token $HYPER spielt dabei eine zentrale Rolle im Ökosystem. Er ermöglicht Staking, Governance und Liquiditätspools und ist derzeit im Presale erhältlich. Bereits über 28 Millionen US-Dollar wurden im Vorverkauf eingesammelt. Zudem lockt das Projekt mit hohen Staking-Rewards von bis zu 360 % pro Jahr, und mehr als eine Milliarde Token sind bereits gestakt.

Angesichts dieser Dynamik sehen viele Analysten Bitcoin Hyper als eines der spannendsten Blockchain-Projekte 2025.

Hier geht es direkt zum Bitcoin Hyper Presale!

