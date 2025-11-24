Alle wichtigen Termine auf einen BlickEin datenstarker Dienstag rückt Europas Lage in den Fokus: Deutschland legt die zweite BIP-Schätzung fürs dritte Quartal vor, dazu kommen frische Konsum- und Ausgabendaten. Parallel liefern easyJet, Compass Group, Autodesk, Best Buy, HP und Dell neue Geschäftszahlen. In den USA zeigen aktuelle Konsum- und Immobilienindikatoren, wie stark die Wirtschaft in die Feiertage startet. TERMINE UNTERNEHMEN08:00 ...

