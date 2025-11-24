Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft sind die alljährliche Belastungsprobe für die Paketlogistik. Kaum ein Bereich des E-Commerce zeigt so deutlich, wie verletzlich die digitale Konsumwelt ist. Warum dieser Bereich das operative Nadelöhr bleibt. Im E-Commerce gibt es viele Baustellen und Themen, die den Händler:innen und Kund:innen gleichermaßen auf den Nägeln brennen. Doch kaum ein Bereich ist so entscheidend für die Wahrnehmung des Kauferlebnisses ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.