Alphabet gilt plötzlich als klarer KI-Gewinner. Während ChatGPT boomt und etliche Milliarden investiert, steigert Google seine Gewinne rasant. Experten erwarten den nächsten Schub. Anleger sollten genau hinschauen. Die wöchentliche Nutzerzahl von OpenAIs ChatGPT stieg zwischen November 2022 und Dezember 2024 von 1 Million auf 300 Millionen Nutzer. Die Sorge, das Suchgeschäft von Google durch KI unter Druck geraten könne, drückte das Bewertungsniveau: Die Alphabet-Aktie wurde lediglich ...

