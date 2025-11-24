Wien (www.fondscheck.de) - Jupiter Fund Management hat Nathan Bostock zum Verwaltungsratsvorsitzenden berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge damit David Cruickshank nach, der in den Ruhestand gehen werde. Bostock werde zunächst im März 2026 als Non-Executive Director und designierter Verwaltungsratsvorsitzender in den Verwaltungsrat von Jupiter eintreten und Anfang April 2026 die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden übernehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de