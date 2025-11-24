Wien (www.fondscheck.de) - Jupiter Fund Management hat Nathan Bostock zum Verwaltungsratsvorsitzenden berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge damit David Cruickshank nach, der in den Ruhestand gehen werde. Bostock werde zunächst im März 2026 als Non-Executive Director und designierter Verwaltungsratsvorsitzender in den Verwaltungsrat von Jupiter eintreten und Anfang April 2026 die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden übernehmen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.